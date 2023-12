Messina, il Christmas Village “Beer e food” a Piazza del Popolo - Tempostretto

Redazionale

Il grande albero e il giardino di Natale già allestito da Messina Servizi e anche le casette di legno per le degustazioni di tipicità per tutti i palati e un programma denso di appuntamenti fino al 26 dicembre. Piazza Lo Sardo, da tutti conosciuta come Piazza del Popolo, rivive dal 14 dicembre e si veste a festa per il periodo natalizio. Lo spazio cittadino è stato da poco riqualificato, con la posa della nuova pavimentazione e degli arredi e ospiterà per la prima volta un grande evento e le botteghe del villaggio del gusto. Mentre la piazza ospiterà sul palco musica e spettacoli dal vivo. E poi ancora l’animazione con un’area giochi per bambini.

Inaugurato il 14 dicembre con la presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore Massimo Finocchiaro, 35 personaggi del presepe vivente, un concerto dei Mokanta e l’esibizione degli zampognari, il Christmas Village “Beer e food” è stato curato da BlueseainSicily, Etnazar e Radio Zenith Messina, che accompagnerà gli eventi con musica e dj set e organizzerà anche il concerto di Dolcenera il prossimo 21 dicembre in Piazza Unione Europea con la presenza di Red Ronnie e artisti locali emergenti.