Messina. Il Don Orione è salvo, convenzione firmata

Siglato accordo tra Asp Messina e Cooperativa Faro 85

Il commissario dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ha firmato la Convenzione con la Cooperativa Faro 85 per la struttura del Don Orione.

Si chiude così un capitolo importante per i lavoratori e le loro famiglie che in questi mesi hanno dovuto affrontare enormi sacrifici e difficoltà.

“La firma riporta giustizia laddove per mesi c’era stato solo il grido di aiuto dei lavoratori allo stremo e dei familiari degli assistiti, preoccupati per le sorti dei loro cari” – si legge in una nota di Cisl Fp Messina.

