Messina. Il M5S pianta alberi alla Passeggiata a mare

MESSINA – Si è svolta questa mattina alla Passeggiata a Mare l’edizione 2025 di “Alberi per il Futuro”, l’iniziativa nazionale del MoVimento 5 Stelle dedicata alla piantumazione di nuovi alberi nelle città italiane. A Messina, volontari, famiglie, attivisti e semplici cittadini si sono ritrovati nel Piazzale Batteria Masotto, per una mattinata all’insegna dell’ambiente, della cura del territorio e della condivisione.

A guidare l’incontro è stata la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Cristina Cannistrà, che ha ringraziato tutti i partecipanti sottolineando l’importanza di un impegno collettivo e costante contro gli effetti del cambiamento climatico.

“Oggi abbiamo dato un segnale semplice ma potentissimo: ogni albero piantato è un investimento sul futuro della nostra città e delle generazioni che verranno”, ha dichiarato Antonio De Luca, capogruppo M5S all’Ars, che ha preso parte all’iniziativa.

“Messina ha bisogno di più verde e soprattutto di un verde ben mantenuto, che non rovini le strade e i marciapiedi. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo: è la dimostrazione che la tutela dell’ambiente non è uno slogan, ma un percorso che possiamo costruire insieme”, ha aggiunto il deputato pentastellato.

L’iniziativa, organizzata in sinergia con attivisti e volontari locali, si inserisce in un quadro più ampio di azioni che il MoVimento 5 Stelle porta avanti da anni per promuovere la transizione ecologica e la difesa del territorio siciliano. Oltre alla piantumazione degli alberi, la giornata è stata occasione di confronto con i cittadini sui temi della sostenibilità, della mitigazione climatica e della rigenerazione urbana.

“Piantare un albero è un atto simbolico, ma anche estremamente politico, perché migliora la qualità dell’aria, aiuta a contrastare il calore urbano e crea spazi più vivibili. Continueremo su questa strada, sollecitando le Istituzioni a investire sempre di più sul verde pubblico”, hanno concluso gli attivisti del Movimento 5 Stelle intervenuti.