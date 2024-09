Messina, il maltempo e le strade colabrodo VIDEO

Un disastro: dalla via Don Blasco al Rione Ferrovieri. Occorre correre ai ripari

Video del Boccetta della cittadina Assunta Cavallaro, foto in evidenza dalla pagina Fb di Renato Coletta, via Don Blasco dalla pagina Fb di Gaetano Arcovito. Foto dei lettori di Maregrosso e via Franza.

MESSINA – Piove e Messina continua a scoprirsi fragile. Dalla nuova via Don Blasco al Rione Zafferia, al Boccetta e al problema del torrente a Zafferia, il tema è come superare l’emergenza? Perché le nostre strade continunano a essere un colabrodo?

In questo contesto, e di fronte a piogge sempre più torrenziali, chi amministra deve fare una verifica urgente su ogni aspetto. Di certo, una delle parole chiavi del presente e del futuro è cura. Cura del territorio e manutenzione. E messa in sicurezza.

