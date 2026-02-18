 Viale San Martino, pavimentato il primo tratto lato monte VIDEO

Viale San Martino, pavimentato il primo tratto lato monte VIDEO

Silvia De Domenico

Viale San Martino, pavimentato il primo tratto lato monte VIDEO

mercoledì 18 Febbraio 2026 - 14:15

L'isola pedonale continua a prendere forma. Sarà completata ad aprile

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Continuano i lavori di riqualificazione del viale San Martino. Inizia a prende forma anche il lato monte dell’isola pedonale. La posa della nuova pavimentazione è iniziata subito dopo la pausa natalizia proprio dall’incrocio con la via Maddalena e proseguirà fino alla via Santa Cecilia. La nuova isola sarà pronta in primavera: i lavori, infatti, dovrebbero concludersi entro il 30 aprile.

Gli interventi per dare un nuovo volto all’isola pedonale del viale San Martino rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione della linea tranviaria portato avanti da Atm. I prossimi cantieri pronti a partire, nell’ambito dello stesso progetto, sono quelli di piazza della Repubblica, piazza Cairoli e la sostituzione delle vecchie pensiline alle fermate del tram.

Vedi qui la galleria fotografica

lavori isola pedonale lato monte
lavori isola pedonale lato monte
lavori isola pedonale lato monte
lavori isola pedonale lato monte
lavori isola pedonale lato monte
lavori isola pedonale lato monte

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Elezioni a Messina, il centrosinistra torna a riunirsi: “Ci sarà anche Controcorrente”
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED