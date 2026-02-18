Viale San Martino, pavimentato il primo tratto lato monte VIDEO

L'isola pedonale continua a prendere forma. Sarà completata ad aprile

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Continuano i lavori di riqualificazione del viale San Martino. Inizia a prende forma anche il lato monte dell’isola pedonale. La posa della nuova pavimentazione è iniziata subito dopo la pausa natalizia proprio dall’incrocio con la via Maddalena e proseguirà fino alla via Santa Cecilia. La nuova isola sarà pronta in primavera: i lavori, infatti, dovrebbero concludersi entro il 30 aprile.

Gli interventi per dare un nuovo volto all’isola pedonale del viale San Martino rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione della linea tranviaria portato avanti da Atm. I prossimi cantieri pronti a partire, nell’ambito dello stesso progetto, sono quelli di piazza della Repubblica, piazza Cairoli e la sostituzione delle vecchie pensiline alle fermate del tram.

Vedi qui la galleria fotografica