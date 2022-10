Messina. Il parcheggio sotto il mercato Zaera sarà consegnato all'Atm il 9 novembre - Tempostretto

Immimente l'apertura a Messina, che sarà ufficializzata in una Conferenza dei servizi a Palazzo Zanca

MESSINA -Verso una soluzione per il parcheggio del mercato Zaera. Un tema più volte affrontato dalla nostra testata. Il prossimo 9 novembre il parcheggio sottostante dovrebbe essere consegnato dal Comune all’Atm in una Conferenza dei servizi a Palazzo Zanca. Si tratta di cinquanta posti auto fondamentali per i clienti e gli operatori, in modo da liberare la zona dal traffico e garantire più ordine e facilità di accesso al mercato.

Un elemento necessario è che la gestione dell’intera struttura sia affidata a un unico soggetto responsabile della sicurezza del piano commerciale e del parcheggio. Dopo diversi intoppi ora il parcheggio dovrebbe finalmente partire, con una regolamentazione.

Nel frattempo si respira un forte malcontento tra gli operatori del mercato, protagonisti oggi di proteste in mezzo al traffico nel viale Europa. Operatori che chiedono che la situazione precaria sia risolta al più presto.

