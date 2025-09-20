Messina, il pranzo della domenica in piazza Unione europea

Un'iniziativa del ministero dell'Agricoltura, domenica 21 settembre, e anche il Comune partecipa nel segno della cucina italiana

MESSINA – Domenica 21 settembre le piazze dei Comuni italiani ospiteranno il “pranzo della domenica degli italiani”, iniziativa promossa dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) e dal ministero della Cultura e da Anci, nell’ambito della candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale Unesco. “Anche il Comune di Messina partecipa all’evento, trasformando Piazza Unione Europea in un grande spazio di comunità. L’obiettivo è valorizzare il pranzo della domenica come momento identitario e inclusivo, capace di unire generazioni diverse e di raccontare la ricchezza delle tradizioni locali attraverso il cibo”, fa sapere l’amministrazione comunale.

“Il pranzo della domenica è da sempre un rito familiare e collettivo: attorno alla tavola si rafforzano i legami, si tramandano saperi gastronomici e si condivide un senso di appartenenza che supera i confini territoriali. L’iniziativa intende trasformare questo rito domestico in un patrimonio condiviso, rendendolo visibile nelle piazze e riconoscibile come espressione viva della cultura italiana. L’elenco completo dei Comuni partecipanti e tutti i dettagli sull’iniziativa sono disponibili nella pagina dedicata“, comunica sempre l’amministrazione comunale.