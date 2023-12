Messina. "Il presepe fatto d'amore" che racconta il Natale dei giorni nostri tra indecisioni e speranze - Tempostretto

L’appuntamento è per questa sera, giovedì 28 dicembre, alle 19, 30 nella parrocchia S. Giacomo Maggiore. Il parroco, mons. Di Pietro: “È la rappresentazione di un Natale singolare..."

MESSINA – “Il presepe è fatto d’amore”. Nella parrocchia S. Giacomo Maggiore di Messina racconta il Natale dei giorni nostri, tra indecisioni e speranze. L’appuntamento è per questa sera, giovedì 28 dicembre, alle 19, 30. “È la rappresentazione di un Natale singolare – spiega il parroco, mons. Mario Di Pietro -. Prima regna l’indecisione, quasi l’inutilità del Natale come evento di salvezza. Considerati i tempi difficili che viviamo, la guerra, l’assenza di una pace stabile, le ingiustizie persistenti, la mancanza di lavoro, le tante famiglie disastrate e ferite, che si fa? Attraverso un percorso di riflessione e la determinazione di alcuni “Sì”, facciamo il Presepe! Nonostante tutto – prosegue mons. Di Pietro – esso è il mistero di un Dio che non si è stancato degli uomini, per quanto sovente dimenticato ed emarginato nel suo amore, nella sua costante presenza tra noi. In fin dei conti: il Presepe è fatto d’amore”.