Messina. Il programma dei festeggiamenti in onore di S. Annibale Maria Di Francia

Sabato il clou con la benedizione delle gardenie e la processione del Santo

MESSINA – Nell’anno in cui si avviano le celebrazioni per il Centenario della nascita al cielo di S. Annibale Maria Di Francia, la Comunità della Basilica di S. Antonio invita la cittadinanza a partecipare ai solenni festeggiamenti annuali in suo onore per il prossimo 16 maggio.

Il programma dei festeggiamenti prevede un Triduo di preghiere e canti al Santo messinese a partire da mercoledì 13 maggio fino a venerdì 15 maggio. La predicazione sarà tenuta dal sacerdote rogazionista Padre Pasquale Albisinni, proveniente da Roma.

Il programma del 15 e 16 maggio

Venerdì 15 Maggio al Santuario Madonna della Guardia di Faro Superiore, luogo dove morì S. Annibale Maria, si terrà una Commemorazione del beato Transito di S. Annibale alle ore 17. La commemorazione sarà presieduta da Sua Em.za Rev.ma Cardinale Gerhard Ludwig Muller.



Sabato 16 maggio, festa di S. Annibale, durante la giornata si susseguiranno le varie celebrazioni in Basilica, dove è esposto il venerato corpo del Santo dopo la ricognizione canonica e la realizzazione delle nuove fattezze umane del volto e delle mani. Alle ore 18, il solenne Pontificale presieduto di Sua Em.za Rev.ma il Cardinale Gerhard Ludwig Müller, Prefetto emerito del Dicastero per la Dottrina della Fede. L’Atto di Affidamento delle Confraternite al Santo messinese è affidato al Presidente del Centro Confraternale Interdiocesano. Il piccolo Coro dei ragazzi dello “Spirito Santo” intonerà l’inno a S. Annibale.

Subito dopo la Santa Messa, sulla via S. Cecilia, avrà luogo la Benedizione delle Gardenie a ricordo del miracolo compiuto da S. Annibale a un fioraio della città, e l’inizio della processione del Santo con il busto reliquiario contenente le reliquie di una “massa cordis” del suo corpo per le vie: Cesare Battisti, Nicola Fabrizi, Santuario Madonna del Carmine, Antonio Martino, Piazza del Popolo, Chiesa Spirito Santo, dove i ragazzi intoneranno l’inno a S. Annibale sulla scalinata della Chiesa. Poi la processione proseguirà per via Antonio Martino, Piazza Annibale Di Francia e rientro in Basilica.

Durante le Sante Messe della mattina del 16 maggio saranno distribuite le gardenie benedette davanti al Santuario, mentre sotto i portici di Piazza del Popolo ci sarà la distribuzione del “Pane Di Francia”. Inoltre, sarà allestita un’infiorata a cura dei ragazzi dell’Istituto Spirito Santo davanti alla Chiesa dello Spirito Santo.

Altri appuntamenti collaterali

Giovedì 14 maggio ore 19, in Basilica, concerto dal titolo “Note di Pace” a cura degli alunni della

Scuola Annibale Di Francia dello Spirito Santo.

Venerdì 15 maggio, omaggio musicale “Annibale profeta di pace” del duo Francesco Tusa e

Alessia Pitali, concerto per violino e arpa.

Infine, il 1° giugno alle ore 18, avrà luogo il solenne Pontificale con il Cardinale Angelo

Bagnasco, Presidente emerito della CEI, per l’inizio del Centenario della morte di S. Annibale e il

trasferimento dell’urna, con il suo venerato corpo, nella cripta restaurata.



“Queste celebrazioni – dice il rettore della Basilica, padre Mario Magro – sono un’occasione per rinnovare la gratitudine a Dio per il dono di San Annibale, figura che ha segnato la storia di Messina con la sua santità, carità e amore verso gli ultimi e ha diffuso nel mondo la preghiera per le Vocazioni, di vitale importanza per la vita e i’apostolato della Chiesa. La città si unisce in preghiera e festa, onorando l’eredità spirituale del suo Santo concittadino”.