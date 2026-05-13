 Ex calciatori del Messina accusati di violenza, la sentenza

Ex calciatori del Messina accusati di violenza, la sentenza

Alessandra Serio

Ex calciatori del Messina accusati di violenza, la sentenza

mercoledì 13 Maggio 2026 - 19:00

Confermata la condanna per i due calciatori giallorossi. Chi sono e di cosa sono accusati

Messina – Regge anche al vaglio dei giudici di secondo grado la condanna per i due ex giocatori dell’Acr Messina. La Corte d’Appello (presidente Sagone) ha confermato la condannat per Carmine Cretella a 2 anni (pena sospesa se risarcisce con 5 mila euro la parte civile) e a 6 anni di reclusione per Clemente Crisci, che dovrà pagare una provvisionale immediata di 15 mila euro e dovrà risarcire civilmente i danni, da quantificare. Cretella è stato condannato per una ipotesi attenuata di violenza sessuale. Confermato anche il risarcimento alla parte civile, rappresentata dall’avvocato Domenico Andrè.

La violenza e la denuncia

I calciatori sono stati condannati per aver costretto la ragazzina ad un rapporto orale, uno di loro, impedendole di uscire, mentre l’altro la palpeggiava. A far scattare l’inchiesta sono stati i genitori della giovane, che hanno notato il suo strano comportamento e l’hanno convinta ad aprirsi.

Da beniamini dei tifosi a imputati

La famiglia, assistita dall’avvocato Domenico Andrè, ha poi denunciato i fatti che risalgono al periodo in cui i due, uno del casertano l’altro napoletano, militavano nella compagine messinese di serie D, la stagione 2020/2021, ed erano beniamini del pubblico. All’epoca lei aveva soltanto 14 anni

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