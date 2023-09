Messina. Il pullman attraversa Piazza Lo Sardo, due verbali da 42 euro VIDEO - Tempostretto

La cifra che dovrà pagare la ditta è esigua ma rimarrà nella memoria l'attraversamento di domenica

MESSINA – Un pullman attraversa domenica per errore la nuova Piazza Lo Sardo, ex piazza del Popolo. La polizia municipale rintraccia, tramite telecamera, la ditta e invia due verbali da 42 euro. La cifra è esigua ma rimarrà nella memoria l’attraversamento in una zona pedonale.

