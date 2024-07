Messina. Il Rotary incontra Basile, “un impegno condiviso per il bene comune”

La discussione ha toccato vari temi di interesse sociale, focalizzandosi in particolare su alcuni dei progetti distrettuali del Rotary. Tra questi, è emersa l'importanza cruciale della gestione delle risorse idriche

MESSINA – Il Rotary Club ha tenuto un incontro con il sindaco Basile. Un evento che ha visto la partecipazione di importanti figure del Rotary Distretto 2110: il Governatore del distretto Giuseppe Pitari, il segretario del Governatore Walter Guarrasi, il presidente del Rotary Messina Gabriella Tigano, il presidente del Rotary Stretto di Messina Rocco Vaccarino e il presidente del Rotary Messina Peloro Biagio Natoli Orioles.

Durante l’incontro, il governatore Pitari ha avuto il piacere di donare al sindaco Basile la nuova pubblicazione editoriale del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, intitolata “Monasteri, eremi e conventi di Sicilia e Malta”. Questa preziosa opera rappresenta un omaggio alla ricca storia e cultura religiosa delle due isole, sottolineando il legame storico e culturale che le unisce.

La discussione con il sindaco Basile ha toccato vari temi di interesse sociale, focalizzandosi in particolare su alcuni dei progetti distrettuali del Rotary per quest’anno. Tra questi, è emersa l’importanza cruciale della gestione delle risorse idriche, un argomento di grande rilevanza considerando le sfide ambientali attuali. In questo contesto, sono stati presentati i progetti “Adotta l’Oro Blu” e “Gigi e l’Acqua”, iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della conservazione dell’acqua e a promuovere pratiche sostenibili nella gestione delle risorse idriche.

Il governatore Pitari ha sottolineato l’importanza di collaborazioni come questa, che vedono istituzioni pubbliche e organizzazioni come il Rotary lavorare fianco a fianco per il benessere della società. “Il nostro obiettivo è creare un impatto positivo e duraturo nella comunità,” ha dichiarato Pitari. “La donazione della pubblicazione editoriale al Sindaco Basile è solo un simbolo del nostro impegno a valorizzare e preservare il nostro patrimonio culturale.”

Il sindaco Basile, esprimendo la sua gratitudine, ha riconosciuto il valore delle iniziative del Rotary e ha auspicato una continuazione di questa fruttuosa collaborazione. “Sono convinto che insieme possiamo affrontare le sfide sociali ed ambientali con maggiore efficacia,” ha affermato Basile. “La gestione delle risorse idriche, in particolare, è un tema che richiede l’impegno di tutti noi.”

L’incontro ha dunque rappresentato non solo un momento di celebrazione culturale ma anche un’importante occasione per rafforzare i legami tra il Rotary e l’amministrazione comunale, con l’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita nella nostra città.