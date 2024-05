Messina. Il turismo cresce, la tassa di soggiorno no

Intesa con la Guardia di Finanza per aumentare i controlli

Dal 2022 al 2023 ci sono stati 11mila pernottamenti in più ma gli incassi della tassa di soggiorno sono rimasti uguali. “Non è possibile – dice il sindaco Federico Basile -. Vogliamo crescere insieme o piangerci addosso? Questi fondi non servono ad arricchire il Comune ma vengono totalmente reinvestire in servizi per portare più persone in città”.

“Abbiamo incassato circa 200mila euro l’anno – spiega l’assessore Roberto Cicala -, una cifra molto bassa. Per questo è stato firmato un protocollo con la Guardia di Finanza, per aumentare le verifiche con una piattaforma dedicata. Gli accertamenti sono già iniziati con l’incrocio dei dati ed emergono cifre versate alle strutture ma poi non al Comune. Alla fine arriveremo al 100 %, non è giusto che paghino sempre gli stessi”.