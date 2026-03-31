 Messina. "Il vice commissario Campo è incompatibile?", Russo scrive alla prefetta

Messina. “Il vice commissario Campo è incompatibile?”, Russo scrive alla prefetta

Gianluca Santisi

Messina. “Il vice commissario Campo è incompatibile?”, Russo scrive alla prefetta

martedì 31 Marzo 2026 - 19:37

Il consigliere comunale ha chiesto chiarimenti sul doppio ruolo di vice commissario del Comune di Messina e di commissario della Fondazione Taormina Arte Sicilia

MESSINA – La nomina di Bernardo Campo a vice commissario straordinario del Comune di Messina è incompatibile col suo ruolo di commissario regionale della Fondazione Taormina Arte Sicilia? L’interrogativo è del consigliere comunale Alessandro Russo che ha deciso di rivolgersi alla prefetta di Messina, Cosima Di Stani, per avere delucidazioni in merito.

“In particolare – ha sottolineato Russo nella sua nota – è interesse dello scrivente conoscere se alla luce della vigente normativa in tema di Enti Locali e di conferibilità degli incarichi dirigenziali o di vertice, la circostanza che il dott. Bernardo Campo sia già attualmente commissario regionale della Fondazione Taormina Arte Sicilia possa essere ritenuta compatibile con altra analoga nomina quale Vice Commissario Straordinario del Comune di Messina, trattandosi di incarico che presenta identica natura dirigenziale di vertice”.

Il consigliere comunale del Pd ha quindi chiesto alla prefetta Di Stani di “di poter avere delucidazioni definitivamente acclaranti in tal materia alla luce della vigente normativa se incarichi di vertice in enti regionali, quale è la Fondazione Taormina Arte Sicilia, siano compatibili con ruoli analoghi o di indirizzo in enti locali rilevanti, quale appunto il Comune di Messina”.

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