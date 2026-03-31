Meteo, allerta gialla in tutta la Sicilia

Maltempo in peggioramento nelle prossime 24 ore anche nel messinese

Il maltempo in peggioramento porta l’innalzamento dell’allerta, che resta gialla per il messinese e passa a gialla anche per le altre province isolane, per la giornata del 1° aprile.

Piogge e vento

L’ultimo bollettino della Regione siciliana indica precipitazioni che saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati moderati, mentre sul resto dell’isola le piogge saranno sparse, anche a carattere temporalesco. I venti saranno forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca sui settori occidentali mentre i mari saranno agitati, soprattutto lo Stretto di Sicilia e il Tirreno, molto mossi invece i restanti bacini.

Il rischio idro geologico

Per quel che riguarda il rischio idrogeologico e idraulico, potrebbero verificarsi frane nei piccoli bacini (<50 kmq) e nelle aree urbanizzate. Possibili criticità anche per quel che riguarda alluvioni o esondazioni in aree di foce nell’ambito del reticolo idrografico naturale dei bacini maggiori (>50 kmq).

Le previsioni sul ciclone

L’andamento del ciclone, che stazionerà sul sud Italia per almeno le prossimo 24-48 ore è stato previsto da Daniele Ingemi che illustra le previsioni fino a venerdì.

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