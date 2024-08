Messina in crisi idrica. Disagi a Camaro, villaggio Aldisio e viale Regina Margherita

Sono solo alcune delle segnalazioni, oltre al Quartiere Lombardo e alle altre zone critiche

MESSINA – Oggi è il terzo giorno del piano anticrisi idrica a giorni alterni. E tocca alla cosiddetta zona B rimanere a secco, mentre riceve l’erogazione la zona A. Nel frattempo, tra le voci critiche dopo il presidente della III Municipalità Cacciotto e il consigliere della IV Coletta, interviene il consigliere della III Circoscrizione Nunzio Signorino. “In diverse zone, come Camaro superiore e inferiore e villaggio Aldisio, pur non rientrando nella programmazione, da due giorni non arriva acqua nelle abitazioni”, mette in evidenza. Disagi che s’aggiungono alle zone critiche, sul piano delle risorse idriche, come il Quartiere Lombardo.

Il consigliere critica Amam: “Ci vorrebbe più chiarezza sugli orari di distribuzione e la società ancora una volta non si interfaccia con noi consiglieri di Quartiere, lasciandoci allo oscuro rispetto a tutte le manovre che metteranno in atto per fronteggiare questa emergenza idrica. La gente chiede notizie a noi consiglieri e proprio noi, che potremmo essere di grande aiuto, non veniamo considerati. Bisogna cambiare metodo di lavoro, e nella programmazione, altrimenti la gente non saprà come affrontare il problema. Penso a chi ha persone allettate in casa, invalidi o anziani”.

In altre zone, continuano i disagi del condominio 471/a, sul viale Regina Margherita n 28/c, come ci aggiorna l’amministratrore Luciano Scuderi. “Pochissima pressione oggi. Ieri abbiamo usufruito delle autobotti ma così rimaniamo sempre in una situazione precaria”, ci dice.

