Messina in lotta, “no al ponte sullo Stretto”

Un presidio sabato 14 dicembre a piazza Lo Sardo. Il coordinamento: "Ecco che cosa vogliamo per la Sicilia"

MESSINA – “La mobilitazione continua e la lotta del no al ponte sullo Stretto torna nelle strade di Messina con il presidio che si terrà sabato 14 dicembre in piazza Lo Sardo dalle 10″. Ad annunciarlo il coordinamento no ponte, di cui fanno parte varie realtà associative, comitati civici e partiti.

E ancora: “La mobilitazione è aperta a tutta la città e sono stati invitati a partecipare i sindaci dei Comuni direttamente interessati. Dopo l’importante e riuscita iniziativa del 15 novembre a Roma si prosegue con la battaglia di un movimento e di un popolo che vuole utilizzare i soldi previsti per l’ipotetica costruzione del ponte per finanziare, invece, le tante opere prioritarie di cui hanno bisogno i nostri territori. Il presidio per ribadire ancora una volta le ragioni che ci spingono ad opporci a questa inutile opera, per tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e informare la cittadinanza rispetto alle dinamiche poco chiare che stanno accompagnando le azioni preliminari. E per puntare ancora l’attenzione su quelle opere che avrebbero, al contrario, un impatto positivo sulla qualità della vita e del lavoro delle persone”.

“Ecco che cosa vogliamo per la Sicilia”

Prosegue il coordinamento: “La piazza di sabato un altro momento di una lotta permanente in difesa del territorio e del suo futuro, una lotta che vede mobilitata un’intera collettività che chiede, vuole e ha diritto a ben altro come sanità efficiente, diritto all’acqua, messa in sicurezza dei territori, strade, autostrade e ferrovie moderne e pienamente operative di cui la Sicilia ha bisogno”.

