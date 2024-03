Messina. In moto a 200 km/h sulla Panoramica: multa di mille euro e patente sospesa

L'infrazione è stata rilevata dall'autovelox

MESSINA – L’autovelox della Polizia Metropolitana lo ha immortalato mentre sfrecciava a quasi 200 km/h sulla Sp 43bis Panoramica. Un tratto di strada con limite di 50 km/h e che invece il motociclista messinese aveva scambiato per un circuito di moto GP, mettendo a repentaglio la sua vita e quella degli altri. E’ accaduto lo scorso 4 marzo. Al passaggio della moto, l’autovelox ha registrato una velocità di 195 km/h. Inevitabile la sanzione di 1126,6 euro, 10 punti decurtati sulla patente e la sospensione da 6 a 12 mesi, come previsto per legge.