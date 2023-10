Messina in salute: cinque punti nelle ultime tre, le riserve rispondono presente - Tempostretto

Dieci punti dopo otto giornate, nelle passate stagioni erano meno. In campionato non hanno ancora presenze solo il secondo e terzo portiere

MESSINA – Nell’anticipo di venerdì sera il Messina è tornato a fare punti fuori casa, mancavano dalla prima giornata a Cerignola, e il pareggio di Picerno ha mostrato, una volta di più, la squadra di mister Modica in salute che è uscita bene da un’altra settimana di incontri ravvicinati racimolando ben cinque punti in tre partite. Con la Casertana potevano essere tre? Tutto vero, e anche col Picerno potevano essere tre se non addirittura zero, ma fare questo discorso per tutti gli incontri fin qui disputati lascia ormai il tempo che trova.

Il Messina sta trovando la sua dimensione e ha una striscia aperta di tre risultati utili consecutivi, rifiaterà un po’ prima del Brindisi, poi tornerà a disputare altri impegni ravvicinati e se passerà senza troppi patemi d’animo pure quelli avremo un quadro ancor più chiaro di quello che può realizzare questa squadra. La prossima analisi dovrà essere fatta dopo il 5 novembre, quando il Messina avrà finalmente disputato 12 partite, quasi un terzo dell’intero campionato, come tutte le altre del girone C.

La situazione in classifica

Nel frattempo, sempre con una partita in meno, quella di Taranto, ma fino a domenica sera con una in più rispetto a molte altre squadre del girone C, che scenderanno in campo nel fine settimana, il Messina al momento ha 10 punti dopo 8 giornate, due vittorie e quattro pareggi. Lo scorso anno dopo otto giornate erano 4, una vittoria e un pareggio, mentre l’anno ancor prima furono 5, una vittoria e due pareggi.

Classifica ancora corta dove una sconfitta o una vittoria possono ancora rivoluzionare il tutto, abbandonandoci però per un momento al gioco dei se e dei ma con quattro punti in più, ipotizziamo tra Turris e Casertana di riuscire a non farsi rimontare, il Messina sarebbe quarto in graduatoria con quattordici punti, “tra le big del girone” come aveva detto mister Modica qualche giorno fa avendo ben chiara la situazione di classifica corta.

Invece restando coi piedi per terra il Messina al momento è undicesimo e vedremo se conserverà questo piazzamento al termine del nono turno appena fuori dalla zona playoff e abbondantemente sopra la zona retrocessione e playout. Questa tra l’altro siamo convinti sia la collocazione che il Messina può ambire in classifica, non di più ma neanche di meno.

La risposta del gruppo squadra

Del Messina si temeva che con un allenatore zemaniano la difesa sarebbe stata un colabrodo e invece, nonostante le difficoltà, che non nasconde neanche mister Modica e che chiama “sbavature”, la differenza reti è nulla, 9 gol fatti e 9 gol subiti. Gli altri anni invece eravamo abituati ad essere la peggior difesa del campionato per lunghi tratti e quest’anno al momento non lo siamo. Sempre confrontando con le stagioni precedenti lo scorso anno il rapporto gol fatti-subiti dopo otto giornate era 5-14, mentre l’anno ancora prima fu di 10-17.

Gruppo che fin qui non ha certo lavorato nella massima tranquillità perché oltre agli impegni ravvicinati già diverse assenze per squalifiche o infortuni hanno complicato i piani di Modica nel pre partita. Fin qui mai una volta riproposto uno stesso undici titolare in campionato. Qualche volta riproposta la stessa difesa, qualche altra replicato il tridente d’attacco, discorso diverso per il centrocampo dove Franco, appena terminate le quattro giornate di squalifica, è sempre stato titolare in regia. Contro il Picerno venerdì addirittura è arrivato il cambio di modulo con un inedito 4-2-3-1, sulla carta Modica ha parlato di un 4-3-3 con Emmausso mezzala, che però avevendo licenza di muoversi tra le linee non era proprio un 4-3-3 canonico.

La buona notizia è che il gruppo risponde presente, esclusi il secondo e terzo portiere in campionato e il solo terzo portiere Di Bella, per quanto riguarda la partita di Coppa Italia, tutti fin qui sono stati utilizzati almeno qualche minuto in campo. Ieri le difficoltà potevano esserci sulla fascia destra vista l’assenza di Lia ma Salvo ha fatto un’ottima partita all’esordio in Serie C, sarà sicuramente una risorsa preziosa. Buono anche lo scampolo di partita di Darini, subentrato nel finale al centro della difesa e prezioso nel contrarre la conclusione in pieno recupero di Vitali, infine Emmausso che, gol a parte, ha soddisfatto il suo allenatore che l’ha elogiato e chissà che non si sia trovato meglio nel nuovo ruolo disegnato per lui. Sempre per citare l’allenatore di Mazara del Vallo quando commentava le assenze ha spesso detto: “faremo di necessità virtù”, e anche ieri è stato davvero così.

