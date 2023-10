Messina. In via C. Battisti si circola ad una sola corsia - Tempostretto

La segnalazione. Non è colpa dei cordoli ma di una mentalità che bisogna debellare al più presto

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Doppie file e careggiate sempre piu strette”.

Purtroppo il fenomeno dei parcheggi in seconda fila in via Cesare Battisti c’è sempre stato. Prima, però, non c’erano i cordoli e, come succedeva in Corso Cavour, le auto trovavano sfogo, irregolarmente, nella corsia preferenziale. Adesso questa manovra non è possibile e gli effetti dei comportamenti incivili si riversano con maggiore incisività sulla fluidità del traffico. Ovviamente non è colpa dei cordoli ma di una mentalità che bisogna debellare al più presto.