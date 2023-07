Messina. In via Pola e in via Istria un fiume di fogna - Tempostretto

Qualche problema nella condotta fognaria provoca una situazione insostenibile in due arterie limitrofe

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Questa è la situazione stamattina in via Pola. Situazione abbastanza indecorosa: c’è fogna dappertutto e l’odore non è dei migliori.”

Un’altra segnalazione pervenuta ieri sera, 20 luglio, metteva in evidenza una situazione analoga: “Via Istria n. 18 da ieri fuoriuscita di liquami maleodoranti dal manto stradale a ridosso del marciapiede. Per la pendenza arrivano anche in Via Pola. Segnalazione fatta ai Vigili Urbani. Al numero Amam di pronto intervento h.24 0903687722 non risponde nessuno.”

Certo non è piacevole ritrovarsi con un liquido nauseabondo che scorre per strada. Soprattutto con questo caldo. Urge un intervento da parte di Amam.