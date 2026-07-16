 Messina, incendio a San Filippo. Allerta rossa il 17 luglio

Messina, incendio a San Filippo. Allerta rossa il 17 luglio

Alessandra Serio

Messina, incendio a San Filippo. Allerta rossa il 17 luglio

giovedì 16 Luglio 2026 - 23:37

Le fiamme hanno circondato la collina da entrambi i lati. VdF in azione fino a tarda notte

Un grosso rogo ha tenuto impegnati i Vigili del fuoco a San Filippo superiore. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno interessato la parte alta della collina, su entrambi i lati, fino a tarda notte anche a grandi distanze. In azione, nella vasta area della zona sud cittadina, diverse squadre del distaccamento centrale dei VdF. Nella giornata di oggi diversi incendi sono scoppiati in molte zone della Sicilia. Particolarmente difficile il caso dell’Oasi del Simeto dove le fiamme hanno intrappolato una sessantina di famiglie all’interno di un villaggio.

L’allarme in Sicilia per il 17 luglio

allerta incendi sicilia 170726

Le alte temperature che hanno favorito molti altri roghi in Sicilia si prevedono elevate anche per la giornata di venerdì 17 luglio Il bollettino SORIS del Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emesso una allerta rossa per il rischio incendi in quasi tutte le province siciliane, valido dalla mezzanotte di oggi fino a tutta la giornata di venerdì, mentre per il rischio ondate di calore sono previste condizioni di allerta arancione per domani e sabato 18 luglio.

Temperature fino a 46 gradi

incedio san filippo visto dall’autostrada

Nelle prossime ore sono previste temperature torride che in alcune zone potrebbero arrivare ai 46 gradi. Osservate speciali le province di Agrigento e Caltanissetta ma per il rischio incendio la situazione è particolarmente critica anche per il messinese.

incendio san filippo messina 160726

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