Messina, incendio all’ex Hotel Paradise

Fiamme alte e fumo dalla struttura abbandonata. VdF domano rogo sulla litoranea, nessun ferito

MESSINA – Ennesimo incendio all’ex hotel Paradise sulla litoranea nord di Messina, dove in serata i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme divampate all’esterno della struttura senza che nessuno restasse coinvolto.

Vdf domani l’incendio

Il rogo si è alimentato velocemente, bruciando una gran quantità di sterpaglie e danneggiando parte dell’interno dell’albergo abbandonato. Le fiamme e il fumo erano visibili anche a grande distanza ma per fortuna il rapido intervento dei pompieri le ha circoscritte prima che potessero interessare anche le aree limitrofe.

Ex hotel Paradise abbandonato

Negli ultimi mesi incendi simili alla ex struttura ricettiva di via Consolare Pompea sono stati frequenti per via dello stato di totale abbandono e degrado dell’immobile dove peraltro, soprattutto nelle sere e notti fredde, qualche clochard che lo occupa accende un fuoco per scaldarsi. L’ultimo risale a circa una settimana fa.