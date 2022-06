Un piccolo rogo ha rischiato di ingrandirsi nella mattinata di oggi: pericolo scongiurato dall'arrivo dei vigili

MESSINA – Mattinata calda in via Quod Quaeris, dove un rogo si è sviluppato a pochi passi da vecchi edifici e case circostanti. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno scongiurato il peggio. L’incendio è stato subito sedato e gli abitanti della via a ridosso di Piazza San Vincenzo hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.