Messina, incendio raggiunge baracche del Cep. VdF salvano cavalli

Animali allontanati per evitare il rischio intossicazione. Rogo partito da alcune sterpaglie

Un rogo alimentato dal vento e dalle elevate temperature ha creato paura al Villaggio Cep, dove le fiamme hanno raggiunto le baracche presenti in zona. A lavoro i vigili del fuoco che hanno messo in salvo alcuni cavalli per evitare l’avvelenamento da fumo. E’ successo intorno alle 10.

Le costruzioni, fatiscenti, in legno e materiale plastico, sono state avvolte dall’incendio e un’alta colonna di fumo si è alzata annerendo e intossicando l’aria nella zona tra il villaggio e Contesse.

Sul posto un’autopompa, un’autobotte, un furgone e un pick up dei Vdf. Dai primi accertamenti pare che le fiamme siano partite da alcune sterpaglie su un costone.