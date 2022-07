Messina, vasto incendio vicino deposito di Messina Servizi. Nube nera avvolge zona sud. FOTO - VIDEO - Tempostretto

Tra Villaggio Unrra e Contesse

MESSINA – Grande apprensione per un vasto incendio che si è sviluppato questa mattina poco dopo le 10 nella zona sud della città, tra il Villaggio Unrra e Contesse. I Vigili del fuoco hanno lavorato un paio di ore prima di domare l’incendio, che ha interessato parte del deposito di Messina Servizi. Tre le squadre impegate. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato e gli uomini della Protezione civile con un pickup. Una colonna intensa e alta di fumo nero ha avvolto tutta la zona sud di Messina. Le fiamme si sarebbero propagate in seguito ad un incendio di sterpaglie, all’esterno dell’impianto di Messina Servizi (oltre 300 metri quadrati di superficie), ed hanno raggiunto i carrellati in plastica della raccolta differenziata, un migliaio in tutto. I danni ammonterebbero a circa 100mila uro Nel volgere di pochi minuti l’aria è diventata irrespirabile. “La situazione

– ha dichiarato il presidente di Messina Servizi, Giuseppe Lombardo – è tornata sotto controllo alle 12, 30. Devo dire grazie ai Vigili del fuoco, ai nostri operatori ed a quanti si sono prodigati per circoscrivere le fiamme. Anche la pioggia, ha fatto la sua parte. I danni sono stati contenuti. L’incendio – prosegue Lombardo – ha interessato una porzione dell’area esterna del sito e si sono bruciati solo dei contentitori, tanto che il danno momentaneamente è contenuto, come dicevamo, ed è stimato sui centomila euro, anche se sarà valutato meglio nei prossimi giorni. L’area interessata era coperta da assicurazione. Nessuna attività della Messinaservizi è stata compromessa dall’incendio e si proseguirà con i consueti servizi. La polizia municipale sta indagando su quanto accaduto, il rogo sarebbe stato appiccato dall’esterno”.