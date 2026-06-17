Messina. Incidente a Giostra, feriti due giovani in moto

Lo scontro, avvenuto all’alba tra due moto all’incrocio tra via San Bernardo e via Monte Scuderi

Un violento impatto ha scosso la quiete del rione Giostra nelle prime ore di questa mattina. Intorno alle 5, per cause ancora in corso di accertamento, due motocicli sono entrati in collisione all’intersezione tra via San Bernardo e via Montescuderi. La dinamica ha coinvolto due giovani centauri, tra cui un ragazzo classe 2005.

I soccorsi e il ricovero

L’allarme è scattato tempestivamente e sul posto sono giunti i mezzi di soccorso del 118. Dopo una prima stabilizzazione sul luogo dell’incidente, i sanitari hanno disposto il trasferimento immediato di entrambi i feriti, uno al Piemonte e l’altro al Policlinico. Entrambi i giovani sono attualmente ricoverati in codice rosso a causa delle lesioni riportate.

Le indagini

La zona dell’impatto è stata messa in sicurezza dagli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, intervenuti per eseguire i rilievi tecnici. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire con esattezza le fasi dell’accaduto e stabilire le eventuali responsabilità.