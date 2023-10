Messina. Incidente in via Palmara, muore motociclista - Tempostretto

E' accaduto stanotte, cause al vaglio della Polizia Municipale

Incidente mortale, intorno all’una di stanotte, a Messina. In via Palmara ha perso la vita un 35enne, che era a bordo della sua moto ed è caduto probabilmente in modo autonomo, per cause ancora da accertare.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati l’hanno trovato già privo di vita. Sul posto anche gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale, per i rilievi. Al vaglio le telecamere della zona per ricostruire la dinamica dell’incidente.