Messina. Incidente in via Umbria: va via senza dare soccorso, ferita una donna - Tempostretto

Messina. Incidente in via Umbria: va via senza dare soccorso, ferita una donna

Indagini in corso da parte della polizia municipale Incidente ieri, alle 17.45, all’incrocio tra le vie Umbria e Reggio Calabria, a pochi passi da via La Farina. Una donna alla guida di una Peugeot 208 è rimasta ferita mentre la persona alla guida dell’altra auto non si è fermata. La donna è stata portata in ospedale, dove ha ricevuto le prime cure. La sua auto, danneggiata nella parte anteriore sinistra, è stata rimossa. Sul posto la Polizia Municipale, che sta indagando per ricostruire la vicenda e risalire all’identità dell’altra persona alla guida.