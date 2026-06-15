Messina. Incidente sul viale Boccetta, motorino scivola su una scia di gasolio: grave un centauro

E' stato trasportato d'urgenza in ospedale con traumi multipli. Indagini della Polstrada per individuare il camion
MESSINA – Un brutto incidente stradale ha scosso questa mattina il traffico nei pressi dello svincolo di Boccetta. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo in sella al suo motorino è rovinato al suolo mentre percorreva la rampa d’accesso all’autostrada.
La causa della caduta sarebbe da attribuire a una estesa macchia di carburante presente sull’asfalto, con ogni probabilità persa da un mezzo pesante che lo precedeva. L’impatto con il manto stradale è stato violento: il conducente del motociclo ha riportato la frattura di un arto inferiore e diversi traumi. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno provveduto a stabilizzare l’uomo e a trasferirlo in codice rosso al Policlinico, dove resta sotto osservazione medica. Ma non è in pericolo di vita.
Gli agenti della Polizia Stradale hanno fatto i rilievi di rito e hanno dato il via agli accertamenti necessari per identificare il veicolo responsabile del versamento, la cui fuga ha messo a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada.
Quindi trattasi di estesa macchia di carburante presente sull’asfalto, con ogni probabilità persa da un mezzo pesante che lo precedeva. Ma perché si ostinano a far transitare questi mezzi pesanti in pieno centro, quando è disponibile il porto di Tremestieri?
Altre volte si sono verificati casi di tir in panne oppure coinvolti in incidenti sulle rampe di accesso agli svincoli autostradali (soprattutto Boccetta e Messina Centro).
Ora i vigili ci sono. Perché non li bloccano?