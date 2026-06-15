Messina. Incidente sul viale Boccetta, motorino scivola su una scia di gasolio: grave un centauro

E' stato trasportato d'urgenza in ospedale con traumi multipli. Indagini della Polstrada per individuare il camion

MESSINA – Un brutto incidente stradale ha scosso questa mattina il traffico nei pressi dello svincolo di Boccetta. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo in sella al suo motorino è rovinato al suolo mentre percorreva la rampa d’accesso all’autostrada.

La causa della caduta sarebbe da attribuire a una estesa macchia di carburante presente sull’asfalto, con ogni probabilità persa da un mezzo pesante che lo precedeva. L’impatto con il manto stradale è stato violento: il conducente del motociclo ha riportato la frattura di un arto inferiore e diversi traumi. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno provveduto a stabilizzare l’uomo e a trasferirlo in codice rosso al Policlinico, dove resta sotto osservazione medica. Ma non è in pericolo di vita.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno fatto i rilievi di rito e hanno dato il via agli accertamenti necessari per identificare il veicolo responsabile del versamento, la cui fuga ha messo a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada.