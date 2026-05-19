Dal commercio di prossimità agli hub di investimento, il piano di Basile per Messina

Questa mattina, nella galleria "Vittorio Emanuele", il candidato sindaco ha presentato le linee programmatiche dedicate allo sviluppo del commercio

MESSINA – Questa mattina, nella Galleria “Vittorio Emanuele”, il candidato sindaco di Messina, Federico Basile, ha presentato le linee programmatiche dedicate allo sviluppo del commercio, dell’attrattività economica e degli investimenti per la città di Messina, contenute nel programma elettorale per il quinquennio 2026-2031.

L’incontro è stato l’occasione per illustrare nel dettaglio le progettualità relative ai Distretti Urbani del Commercio, agli interventi di rilancio della città nel contesto del Mediterraneo, allo Smart Commerce e alle strategie pensate per sostenere gli investimenti privati.

Nel corso dell’intervento, Basile ha sottolineato la necessità di accelerare su un modello di sviluppo fondato su azioni concrete e strumenti operativi, in grado di rafforzare il percorso di rigenerazione urbana ed economica già avviato.

“Messina non ha bisogno di promesse, ma di accelerare su ciò che già sta funzionando. Negli ultimi anni la città ha avviato un percorso di crescita che va consolidato con scelte concrete, strumenti operativi e una visione capace di trasformare le potenzialità in risultati reali per cittadini e imprese”, ha dichiarato Basile.

Al centro della strategia vi è l’utilizzo di strumenti di analisi avanzata come il DSC e le city analytics, fondamentali per comprendere in modo puntuale le dinamiche del territorio e orientare le politiche pubbliche. In questa direzione, entro il mese di giugno sarà convocato un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati, finalizzato alla costruzione di una mappa condivisa delle priorità cittadine.

Particolare attenzione è stata dedicata ai Distretti Urbani del Commercio, individuati nelle aree commerciali di via Palermo, viale San Martino, Provinciale e Piazza Lo Sardo, considerati un asse strategico per valorizzare le vocazioni economiche esistenti attraverso un modello di governance più strutturato e la presenza di figure manageriali dedicate.

Tra i temi affrontati anche la riqualificazione urbana e lo sviluppo dell’economia serale, con riferimento al recupero dell’area ex Sanderson e al progetto del Polo Fieristico, oltre ai cosiddetti “piani della notte”, da costruire in equilibrio tra vitalità economica e tutela della qualità della vita dei residenti. Basile ha inoltre illustrato le strategie legate alla rete dei mercati e agli affitti agevolati, con l’obiettivo di sostenere la rigenerazione commerciale di diverse aree cittadine, rafforzando l’asse che collega la Fiera, il Muricello e via Palermo.

“Messina ha già iniziato un percorso di trasformazione che oggi deve essere consolidato attraverso investimenti, programmazione e strumenti concreti. La sfida dei prossimi anni sarà rendere la città sempre più attrattiva per imprese, giovani e nuovi investitori, valorizzando il commercio di prossimità, la rigenerazione urbana e le opportunità del Mediterraneo”, ha aggiunto Basile.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla digitalizzazione del commercio, già avviata e da consolidare attraverso la creazione di una piattaforma unica in grado di valorizzare le attività e i prodotti del territorio. Il candidato sindaco ha inoltre ribadito la volontà di rafforzare il posizionamento di Messina come baricentro del Mediterraneo, attraverso eventi, infrastrutture e piattaforme di scambio economico e culturale.

Infine, è stato richiamato il tema dell’attrazione degli investimenti, con strumenti dedicati come lo sportello “Invest in Messina”, il pacchetto “Welcome to Messina” e la semplificazione dei processi amministrativi, insieme allo sviluppo di nuove filiere strategiche come la Health Tech Valley e la Hydrogen Valley, con potenziali ricadute sul sistema produttivo locale.

Durante la conferenza stampa è stata inoltre presentata una significativa testimonianza di investimento sul territorio. Federico Basile ha raccontato l’esperienza di Enrico Rossetti, presidente di Tyche Bank, che ha scelto di investire a Messina attraverso l’apertura di una nuova filiale.

“Ogni investimento che arriva a Messina è un segnale di fiducia che dobbiamo saper moltiplicare. Chi sceglie di investire qui lo fa perché riconosce una città che ha risorse, identità e importanti margini di sviluppo: il nostro compito è rendere questo percorso stabile, strutturato e sempre più attrattivo”, ha affermato Basile.

Un esempio concreto di come Messina possa rappresentare una città su cui vale la pena investire grazie alle sue potenzialità di crescita.

“Negli ultimi anni – ha evidenziato Rossetti – la città ha intrapreso un percorso di sviluppo che deve proseguire con determinazione, valorizzando le proprie risorse identitarie: piazze, cultura, enogastronomia e mare. Per questo motivo abbiamo scelto di aprire una filiale qui che offre lavoro a giovani under35 e supporta il tessuto economico cittadino”.

“Non promesse, ma fatti concreti” è il principio che sintetizza l’approccio illustrato, orientato a consolidare e rafforzare i progetti già avviati, con l’obiettivo di rendere Messina sempre più attrattiva per imprese, investimenti e cittadini.

“Messina può e deve crescere partendo da ciò che già esiste: investimenti, competenze e potenzialità. Il nostro impegno è trasformare tutto questo in sviluppo concreto e duraturo, senza slogan ma con risultati misurabili”, ha concluso Basile.