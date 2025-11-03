Messina. Incidente sulla via Consolare Pompea: anziano in ospedale

L'89enne alla guida di una Fiat Panda avrebbe colpito altre due auto

MESSINA – Un 89enne ferito e trasportato in ospedale in codice arancione e tre auto coinvolte. E’ questo il bilancio dell’incidente verificatosi nella tarda mattinata di oggi sulla via Consolare Pompea. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda condotta dall’anziano si è ribaltata colpendo altre due auto sulla carreggiata. L’89enne è stato soccorso e trasportato al Papardo. Al lavoro la sezione infortunistica della Polizia municipale, che sta ricostruendo l’accaduto. Oltre all’anziano, viene segnalato un altro ferito. Gli agenti hanno faticato non poco a regolare il traffico, andato in tilt per il conseguente blocco della circolazione sulle due corsie di marcia.