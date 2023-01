Messina. Incidente a Tremestieri, è morto il 22enne motociclista - Tempostretto

Troppo gravi le ferite riportate nello scontro con una Fiat Panda

MESSINA – Non ce l’ha fatta il 22enne che era rimasto seriamente ferito la scorsa notte dopo un incidente sulla strada statale 114, a Tremestieri, all’altezza della scuola “Gaetano Martino”.

Il giovane, Giuseppe Fede, di San Filippo inferiore, viaggiava a bordo di una moto scontratasi, per cause ancora in corso di accertamento, con una Fiat Panda.

I soccorsi erano stati immediati e il 22enne era stato trasportato in codice rosso al Policlinico ma le sue condizioni erano troppo gravi. Ferite lievi per il conducente dell’auto.