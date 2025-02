Messina. Incontro di Invece del ponte con Bonelli, Floridia e Nicita

I parlamentari intervengono, assieme a docenti ed esperti, venerdì 28 febbraio. In primo piano gli aspetti giuridici, economici e ambientali

MESSINA – “Aspetti giuridici, economici ed ambientali del ponte”. L’associazione “Invece del ponte” organizza un incontro sul tema venerdì 28 febbraio, alle 17, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina.

Interverranno Gaetano Benedetto, responsabile nazionale Centro Studi Wwf, Francesco Ramella, docente di Trasporti dell’Università di Torino, Filippo Cucinotta, docente di Progettazione industriale dell’Università di Messina, e i parlamentari Angelo Bonelli, leader di Europa Verde- Avs, Barbara Floridia, senatrice del M5S, e Antonio Nicita, senatore del Pd.

Nei giorni scorsi, invece, l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha sostenuto durante un incontro in città: “Il ponte sullo Stretto non partirà. Il ponte sullo Stretto è già partito come operazione. E l’obiettivo, come ha indicato il ministro Salvini, è di avviare i cantieri in primavera, dopo l’approvazione del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, n.d.r.)”.

