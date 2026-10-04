 Messina, "incontro per dire no alla guerra"

Messina, “incontro per dire no alla guerra”

Redazione

Messina, “incontro per dire no alla guerra”

domenica 04 Ottobre 2026 - 23:35

L'iniziativa nella piazzetta antistante la Casa del Popolo contro la militarizzazione della società

MESSINA – “Lunedì 5 ottobre dalle ore 17.30 vi aspettiamo nella piazzetta antistante la Casa del Popolo, in via degli Amici 21, attrezzata con un gazebo per ospitare l’iniziativa promossa del Cosress (Scuola di studio sulla realtà sociale e sindacale siciliana). Un modo per dire no alla guerra e alla militarizzazione della società. Costruiamo un fronte contro il riarmo e per la giustizia sociale”. Questo l’invito per l’incontro a Messina.
Interverranno: Tania Poguisch (segretaria regionale Prc Sicilia), Antonio Mazzeo (giornalista e componente dell’Osservatorio contro la militarizzazione della guerra), Carmelo Buscema (sociologo Università della Calabria e componente dell’ufficio politico di Agorà), Paolo Ferrero (direttore di “Su la Testa”/editorialista di DignitàTV, componente della Direzione nazionale Prc ed ex ministro).
“Il dibattito è aperto alla città per confrontarsi sulla necessità di costruire un fronte ampio contro il riarmo e per la spesa sociale, la scuola, la sanità e la ricerca. A fine serata vi accogliamo con un aperitivo per autofinanziare le attività sociali della Casa del Popolo che si sorregge sull’aiuto di volontari. Per la giustizia sociale e contro le guerre sempre!”, si legge in una nota.

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