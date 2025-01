Messina. Inseguito e fermato con un’arma, sentenza per Astuto

Vincenzo Astuto era stato bloccato dalla Polizia vicino al centro commerciale con una pistola a salve modificata

E’ condanna per Vincenzo Astuto, il 40enne vecchia conoscenza delle Forze dell’Ordine fermato dalla Polizia a ottobre scorso con una pistola in auto, dopo un inseguimento da film d’azione in zona sud.

Il giudice Nunzio De Salvo lo ha condannato a 4 anni di reclusione alla fine del processo abbreviato, accogliendo la richiesta dell’Accusa. I difensori, gli avvocati Cinzia Panebianco e Salvatore Silvestro, annunciano il ricorso in appello.

Astuto è stato arrestato dalla Squadra Mobile il 3 ottobre scorso. Gli agenti lo seguivano nell’ambito di una indagine quando, accortosi dei poliziotti, l’uomo ha dato gas ma è stato raggiunto e ammanettato dopo un inseguimento al cardio palma in via Adolfo Celi a Contesse, nei pressi di un centro commerciale.

La perquisizione ha permesso agli agenti di trovare e sequestrare una pisola a salve semi automatica modificata con 5 cartucce calibro 9. E’ stato perciò accusato di ricettazione, porto e detenzione illecita di arma da fuoco.