Messina. Investe tre auto e poi scappa, guidava una Panda senza assicurazione

La polizia municipale sta cercando una donna che è fuggita dopo aver causato un incidente di fronte al carcere di Gazzi

MESSINA – Incidente stasera in via Consolare Valeria di fronte al carcere di Gazzi. Una donna ha perso il controllo di una Panda e ha investito tre auto in sosta. Poi è scappata, lasciando lì l’auto, e gli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Giovanni Giardina, la stanno cercando. E gli agenti hanno anche scoperto che la Panda non era assicurata.

Sul posto anche l’ambulanza ma non ci sono stati feriti. La stessa donna che è fuggita potrebbe essersi ferita ma non in modo grave.