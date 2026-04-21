 Messina. Investe tre auto e poi scappa, guidava una Panda senza assicurazione

Messina. Investe tre auto e poi scappa, guidava una Panda senza assicurazione

Redazione

Messina. Investe tre auto e poi scappa, guidava una Panda senza assicurazione

martedì 21 Aprile 2026 - 20:05

La polizia municipale sta cercando una donna che è fuggita dopo aver causato un incidente di fronte al carcere di Gazzi

MESSINA – Incidente stasera in via Consolare Valeria di fronte al carcere di Gazzi. Una donna ha perso il controllo di una Panda e ha investito tre auto in sosta. Poi è scappata, lasciando lì l’auto, e gli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Giovanni Giardina, la stanno cercando. E gli agenti hanno anche scoperto che la Panda non era assicurata.

Incidente davanti al carcere di Gazzi

Sul posto anche l’ambulanza ma non ci sono stati feriti. La stessa donna che è fuggita potrebbe essersi ferita ma non in modo grave.

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