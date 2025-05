Messina. “La colonizzazione greca e l’immigrazione costruttiva”

Incontro al "Maurolico" lunedì 26 maggio a cura dell'associazione "Solidarity in action"

MESSINA – L’associazione no profit “Solidarity in Action”, presieduta da Giuseppe Scalzo, organizza un incontro dal titolo “La colonizzazione greca. Un esempio di immigrazione costruttiva”. Un incontro rivolto agli stranieri che frequentano i corsi di “Alfabetizzazione e prime nozioni della cultura e lingua italiana”, tenuti nella sede associativa di via Mariano Riccio n. 22. L’appuntamento è lunedì 26 maggio, con inizio alle ore 10, presso l’Aula Magna del Licelo classico “F. Maurolico” di Messina.

L’evento, organizzato in sinergia con l’associazione Archeoclub Area Integrata dello Stretto, presieduto dalla dottoressa Rosanna Trovato, si prefigge di “presentare ai giovani immigrati i risultati ottenuti dalla colonizzazione greca nel sud Italia come forma di immigrazione costruttiva”.

In virtù della convenzione stipulata tra il Dicam – Dipartimento di civiltà antiche e moderne UniMe e l’Archeoclub Area integrata dello Stretto, l’evento vedrà impegnati gli studenti del corso di studio magistrale in Tradizione classica, coordinati dalla professoressa Elena Santagati, associata di Storia greca.