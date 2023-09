Messina. La fiaccolata del Partito animalista italiano contro i maltrattamenti - Tempostretto

Chiedono giustizia contro i maltrattamenti degli animali

Si è tenuto ieri alle ore 19, in concomitanza con tutte le piazze delle principali città italiane, un flash mob con fiaccolata in Piazza Municipio a Messina “per chiedere giustizia per i tanti animali uccisi ingiustamente questa estate, morti in maniera drammatica avendo subito maltrattamenti ingiusti. Serve per questo far sentire un grido assordante che non si spenga solo oggi”.

La manifestazione è stata organizzata dal Partito Animalista Italiano, rappresentato dal dirigente nazionale Carlo Callegari, e dall’associazione “Animal Lovers”, con la dottoressa Maria Rosaria Cannistrà.