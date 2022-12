Messina. La fumettista Fumettibrutti alla Feltrinelli - Tempostretto

Appuntamento martedì 6 dicembre alle 18

La fumettista catanese Fumettibrutti, pseudonimo di Josephine Yole Signorelli, incontrerà il pubblico e presenterà il suo ultimo libro, “Ogni giovedì una striscia” martedì 6 dicembre alle 18 alla Feltrinelli di via Ghibellina a Messina. A seguire firmacopie con l’autrice.

Fumettibrutti è ormai non solo un’amatissima fumettista, ma un’autorevole rappresentante di chi rivendica libertà e diritti, e porta avanti con forza e coerenza le proprie battaglie. Scrittrice, illustratrice, artista dal segno unico e inconfondibile, ha all’attivo una ricca produzione che ora trova posto in questa raccolta antologica delle sue pubblicazioni migliori. Un libro molto atteso, che finalmente trasferisce su carta una selezione accurata delle sue opere e ripercorre le tappe più importanti del suo percorso artistico. l’autrice ha realizzato una storia inedita appositamente per questo volume.

Fumettibrutti ha vinto il Premio Micheluzzi alla Miglior opera prima al Napoli Comicon, il Premio Cecchetto al miglior talento emergente al Treviso Comic Book Festival, e il Gran Guinigi come miglior esordiente a Lucca Comics & Games.