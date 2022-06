Messina. La giunta Basile ridimensiona l'isola pedonale a Torre Faro - Tempostretto

Si è deciso di limitare l'isola pedonale, fino all'11 settembre, a venerdì, sabato e domenica, dalle 18 alle 2, con sosta riservata ai veicoli dei residenti

MESSINA – Si aprirà un dibattito sulle isole pedonali a Messina? In attesa che il nuovo Consiglio comunale finalmente si possa insediare, la giunta Basile, come prima delibera, ridimensiona l’isola pedonale a Torre Faro per il periodo fino all’11 settembre. Solo da venerdì a domenica, dalle 18 alle 2, con una sosta riservata ai veicoli dei residenti: ecco la decisione.

Una conseguenza dei malumori da parte dei commercianti della zona nel periodo dell’amministrazione De Luca? Possibile. Su questa scelta, il prossimo Consiglio si pronuncerà, dunque, in una fase successiva. Nella delibera si fa riferimento al vigente piano generale del traffico urbano, che considera solo, come area pedonale, il centro storico di piazza Duomo.

L’isola pedonale, dalle 18 alle 2, da venerdì a domenica

La giunta, con la proposta dell’assessore alla Mobilità Salvatore Mondello, ha modificato e integrato, nella delibera del 24 giugno, una deliberazione del commissario straordinario, Leonardo Santoro, del 7 giugno. In particolare, si è ritenuto di “limitare la durata dell’area pedonale ai soli giorni di venerdì, sabato e domenica, lasciando inalterata la fascia oraria 18:00 – 02:00, e di istituire la sosta riservata ai veicoli dei soli residenti nell’area delimitata dalle vie Torre, Pozzo Giudeo, Scuole e Rando”.

Prevista la consueta sosta a pagamento a Torre Faro

Il commissario, invece, aveva previsto “l’istituzione di aree pedonali nello spazio antistante alla Chiesa Madonna della Lettera, e nel tratto della via Torre compreso tra le vie Rando e Pozzo Giudeo, limitatamente alla fascia oraria 18:00 – 02:00 di tutti i giorni”. Al contrario, la giunta Basile ha optato solo per i giorni dal venerdì a domenica.

Si istituisce pure la consueta sosta a pagamento, dalle 9 alle 24 di tutti i giorni (feriali e due festivi), “solo lungo il lato destro nel senso di marcia della via Fortino, della via Senatore Francesco Arena e del tratto della via Palazzo”. La tariffa di sosta è pari a 2,50 l’ora e si prevede l’esenzione dal pagamento, come già evidenziato, “per i residenti o dimoranti con regolare contratto di locazione”.

Articoli correlati