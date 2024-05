Messina, la Libertas Unrra conclude una stagione esaltante con la promozione

La società onora tutta la zona sud e il villaggio Unrra e approda in Serie D dopo il primo posto ottenuto nel campionato di Prima Divisione provinciale

MESSINA – La stagione intensa nel girone messinese di Prima Divisione femminile ha regalato soddisfazioni alla Libertas che ha concluso il proprio campionato al primo posto. L’associazione Unrra che l’anno prossimo festeggerà i suoi 50 anni dalla fondazione vorrà continuare a sognare. Registi di questa promozione sono stati i due allenatori ed ex atleti della società Michele Gugliandolo e Sanny Turrisi che con passione e competenza sono riusciti a cogliere un risultato che onora tutta la zona sud e principalmente il Villaggio Unrra.

La formazione peloritana si era presentata ai nastri di partenza del campionato con una squadra molto giovane avvalendosi della spinta delle “veterane” D’Arrigo Giulia e della capitana Giardina Valentina e della grinta delle centrali Cammaroto Adriana e Vaccarino Federica, sotto la regia di Cafarella Laura e D’Angelo Cristina. Ogni elemento comunque si è fatto trovare pronto al bisogno, queste le altre atlete che hanno composto la rosa: Sorrenti Susanna, Passalacqua Alessia, Rossano Aurora, Andò Alessandra, Stornante Domenica, Alesci Elena, Donato Giulia, Sammarro Silvia, Giuffrida Stefania, Piccione Martina, Trovato Rebecca e Scigliano Serena.

La promozione si è concretizzata a quattro giornate dal termine nello scontro diretto a spese del Trinisi con un perentorio 3 a 0 che ha permesso alle ragazze del presidente Pasquale Caruso di sorpassare in classifica le avversarie e mantenere il distacco sino all’ultima giornata chiusa contro il Fata Morgana in trasferta con un secco 3 a 0 (25-16 25-11 25-23). Una menzione a parte merita il dirigente Sergio Italiano per il lavoro notevole svolto in società.

Questa la classifica finale del girone: Libertas Unrra 59 punti, Trinisi Pace del Mela 56, Nino Romano Milazzo 49, Pallavolo Messina 43, Barcellona 37, Sicilia Bvs 36, Team Volley 35, Letojanni 34, Amando Volley 18, Fata Morgana 17, Nizza 9, Unipegaso Messina 0.