Messina. La piazza ha già vinto, oltre tremila spettatori per la Gelbison - Tempostretto

Il Messina si gioca la salvezza e il pubblico ha già risposto presente. Il dato, non ancora definitivo e ufficioso, dei biglietti venduti sarebbe record stagionale

MESSINA – La città e i tifosi si stringono intorno alla squadra e, a poche ore dal fischio d’inizio, si registra un dato che è già record stagionale. Calcio d’inizio tra Messina e Gelbison alle ore 15 al “Franco Scoglio” e il numero dei biglietti venduti ha superato quota 3000. Il record stagionale si era avuto all’esordio nel posticipo contro il Crotone, il 4 settembre c’erano 2085 spettatori paganti più la quota fluttuante di 995 abbonati. Molti hanno sottoscritto l’abbonamento anche da lontano solo per dare un segnale di sostegno alla squadra, quindi potevano anche non essere presenti allo stadio per le partite.

In vista della sfida di ritorno del playout superata quota 3080, che usciva fuori mettendo insieme i biglietti venduti col Crotone e la quota degli abbonati. In quest’ultima partita non saranno validi gli abbonamenti e così il dato sarò ancora più chiaro. Nella serata di venerdì, alle ore 22, si stimavano 3.247 biglietti venduti così ripartiti: 2637 Curva Sud, 490 Tribuna A, 120 Ospiti.

Il dato, raccolto da Giuseppe Rigano che amministra la pagina Cuore Biancoscudato, è confermato come tendenza dall’ufficio stampa dell’Acr Messina. Che spiega come la soglia dei tremila sarà superata, ma spetterà alla Lega Pro ufficializzare il dato. Inoltre fanno sapere che potrebbe “ballare” qualche numero dal settore ospiti, ma il dato degli oltre tremila supportes giallorossi sembra già assodato. L’ennesima dimostrazione che la piazza vuole il professionismo e ora la palla passa ai giocatori che guidati da Raciti che ha promesso “un regalo a chi ci vuole bene” deve vincere anche in campo.

I biglietti per Messina Gelbison

Ancora oggi, prima del fischio d’inizio, si potranno ancora acquistare i biglietti, dalle ore 10:30 sarà aperto anche il botteghino al PalaRescifina, anche se è consigliabile premunirsi prima del tagliando online sul sito di PostoRiservato.it e in tutti i punti vendita elencati di seguito:

Bar Maracana. Viale San Martino, 403.

Tabacchi Lauro. Via Antonio Salandra, 50.

Ricevitoria Bossa. Via Tommaso Cannizzaro, 132.

Bar delle Rose. Via Giuseppe Garibaldi, 455.

Tabacchi Manganaro. Strada statale 114, km 15,3 Giampilieri Marina.

Tabacchi Ballarò a Torregrotta. Viale Europa, 243.

Tabacchi Viola a Barcellona Pozzo di Gotto. Via Roma, 264.

Curva Sud

Biglietto intero € 10, più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-14 anni 5€, più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 20, più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-14 anni € 10, più diritti di prevendita

