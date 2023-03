Messina. La polizia municipale dà i numeri, ecco il bilancio di un anno - Tempostretto

In occasione dei 175 anni del Corpo, il comandante Blasco ha presentato un resoconto del 2022 sull'impegno degli agenti nel territorio

MESSINA – I 175 anni della polizia municipale sono stati l’occasione per tracciare un bilancio 2022 dell’attività a Messina. A rappresentare il Corpo, nella cerimonia a Palazzo Zanca, il comandante Stefano Blasco. In attesa di almeno 100 nuovi agenti (di fatto ne mancano 169 secondo il report), aveva sottolineato nei mesi scorsi lo stesso comandante: “Passata la fase ininterrotta dei grandi eventi da maggio a gennaio e delle emergenze, con il sindaco Basile, il vicesindaco Mondello e il direttore generale Puccio stiamo lavorando alla riorganizzazione dei servizi e alla cura quotidiana dei territori, potenziando i nuclei radiomobile e motociclisti. Il tutto è stato possibile grazie ai corsi per l’ottenimento della patente di servizio prefettizia, che adesso consentono di avere più personale abilitato alla guida dei mezzi di servizi”.

La relazione: un anno d’attività a Messina

Una delibera di Giunta del 27 dicembre 2022 ha apportato modifiche alla struttura organizzativa del Corpo di polizia municipale.

5 i servizi:

-Servizio Comando e Coordinamento.

-Servizio Affari Generali.

-Servizio Operativo Territoriale, polizia Stradale e Sicurezza Urbana.

-Servizio Polizia Specialistica.

-Servizio Gestione Sanzioni.

SERVIZIO COMANDO E COORDINAMENTO

Unità di personale assegnato 46

Articolazioni:

-organizzazione operativa del personale;

-gestione amministrativa del personale;

-gestione finanziaria;

-centrale operativa;

-nucleo sicurezza sindaco

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Unita di personale assegnato 14

Articolazioni:

-segreteria

-magazzino ed armeria.

SERVIZIO OPERATIVO TERRITORIALE, POLIZIA STRADALE E SICUREZZA

URBANA.

Unita di personale assegnato 125

Articolazioni:

-sezione operativa territoriale;

-sezione operativa radiomobile;

-sezione operativa motociclisti;

-sezione investigazione e prevenzione;

-sezione operativa infortunistica stradale

-sezione trasmissioni radio e video sorveglianza;

-sezione polizia giudiziaria c/o tribunale

SERVIZIO POLIZIA SPECIALISTICA

Unità di personale assegnato 81

Articolazioni:

-sezione polizia edilizia;

-sezione polizia ambientale;

-sezione polizia abitativa, tributaria e informazioni;

-sezione polizia commerciale;

-sezione decoro urbano e benessere degli animali;

-sezione polizia marittima.

SERVIZIO GESTIONE SANZIONI

Unità di personale assegnato 39

Articolazioni:

-sanzioni accessorie violazioni CdS;

-sanzioni leggi speciali;

-CED;

-contenzioso atti sanzionatori.

La situazione del personale, mancano 169 agenti

Si legge nella relazione: “L’organico della polizia municipale è sottodimensionato rispetto a quanto previsto dalla pianta organica del Comune, che prevede un totale di n.474 unità; con una carenza di 169 unità (-35,65%). Il numero dei componenti del Corpo per l’anno 2022 si è attestato a 305 unità, di cui 117 donne e 188 uomini così suddivisi: 1 Dirigente, 1 Commissario capo Funzionario, 7 Commissari Ispettori Superiori, 167 Ispettori Capo, 5 Ispettori Principale, 36 Ispettori, 3 Assistenti Capo, 10 Assistenti e 54 Agenti e 22 unità di personale amministrativo”.

E ancora: “L’età media degli operatori di polizia municipale è di 53 anni. Sono 10 le unità di personale che, durante il 2022, hanno lasciato il Corpo perché poste in quiescenza. Dei 283 Agenti/Ispettori 46 sono a tempo determinato e pieno ma con contratto in scadenza nel 2023. Le ore lavorate totali nell’anno 2022 sono state 384.365 contro le 469.707 del 2021 con una diminuzione pari a -18,16%, mentre le ore destinate a ad attività di controllo sul territorio sono passate da 261.094 del 2021 a 228.330 del 2022 con decremento del -12.54%. Questo calo delle ore lavorate è imputabile alla interruzione del contratto dei 46 agenti che hanno sospeso la propria attività per 78 giorni (2 mesi e mezzo ) tra il 14 agosto e il 1 novembre del 2022, data in cui è stato rinnovato il contratto. Nel 2022 sono state 30.228 le ore totali lavorate in orario notturno e serale”.

Le attività: aumentano i verbali

Si legge nel report: “In merito all’attività di polizia stradale da segnalare un aumento nel numero dei verbali al Codice della Strada redatti, che passano da 98.534 del 2021 a 122.505 del 2022 (+19,56%).

Analizzando nello specifico, si registra un sensibile aumento nelle verbalizzazioni rilevate tramite l’utilizzo dei sistemi in remoto delle infrazioni con sistema Scout.

Il sistema Scout Sytem ha fatto registrare un incremento (+23,85%) passando dai 16.532 (anno 2021) a 21.711 (anno 2022) verbali accertati per modalità di sosta irregolari. Mentre, le infrazioni rilevate con il sistema Autovelox sono passate da 24.695 del 2021 a 22.528 del 2022 con una diminuzione pari a –8,77%. Nonostante il decremento nelle verbalizzazioni, di contro, vi è da registrare un aumento dei veicoli controllati che , nel 2021 erano 223.839, mentre, nell’anno appena trascorso, sono stati 244.610 (+8,49%).

Incrementati anche il numero dei servizi dedicati ai controlli sui limiti massimi di velocità che passano da 226 del 2021 a 284 del 2022 con un aumento del +20,42%.

Pertanto, con l’aumento aumento dei servizi di verifica sulla velocità dei veicoli e la contestuale diminuzione della verbalizzazione, l’indicatore di qualità che misura l’efficienza del servizio, dato dalla frazione tra il numero di servizi e le sanzioni x 100, passa da 0.91 del 2021 a 1,26 del 2022 con un significativo miglioramento.

Le 122.505 violazioni al Codice della strada sono pari ad un accertato che ammonta di €4.894.271,81 , mentre l’effettiva riscossione è stata pari a €2.721.680,81 (di fatto un numero significativo di persone non ha pagato le multe, n.d.r)

Da rilevare che circa il 73% delle infrazioni sono collegate alle modalità di sosta irregolari (7– 157-158).

Buona anche l’attività di controllo della sosta da parte degli ausiliari della sosta, sul territorio cittadino nella quale ricade la Ztl (Zona a traffico limitato) e nelle vie dove transita il trasporto pubblico locale.

Per questi ultimi, il numero complessivo delle violazioni rilevate, da questi ultimi, passa dalle 18.437 del 2021 ai 56.816 del 2022. Le auto prelevate con il carroattrezzi a seguito di rimozione, come sanzione accessoria alla infrazione al Codice della Strada, sono state 2.689.

Preziosa l’azione di rimozione di veicoli in stato di abbandono sul territorio comunale.

Solo nel 2022 sono state 520 le carcasse di autovetture rimosse e conferite in discarica previa demolizione; elevati 206 verbali al D.Lvo 209/03 (decreto legislativo) per € 327.933,27″.

Le infrazioni nel 2022

Art. 7 Inosservanza di obblighi, divieti e limitazioni della circolazione nel centro abitato 52.264

Art. 15 Tutela delle strade, dei manufatti e della segnaletica 16

Art. 23 Pubblicità abusiva lungo le strade 276

Art. 72-79 Mancanza o inefficienza dei dispositivi di frenatura, di illum., segnalaz. acustica e silenziatori 11

Art. 80-176 c.18 Revisione dei veicoli 1.814

Art. 97 Circolazione dei ciclomotori (contrassegno di identificazione, alterazione motore) 6

Art. 115 Età massima e requisiti per la guida 2

Art. 116 Guida senza patente o con patente sospesa 79

Art. 141 Velocità non moderata in relazione alle caratteristiche della strada, meteorologiche e del traffico 209

Art. 142 Superamento dei limiti di velocità 22.528

Art. 143-144 Posizione dei veicoli sulla carreggiata, uso delle corsie, marcia per file parallele 51

Art. 145 Obblighi di precedenza 208

Art. 146 Inosservanza della segnaletica orizzontale e semaforica 67

Art. 148 Disciplina del sorpasso dei veicoli 9

Art. 149 Rispetto della distanza di sicurezza 32

Art. 154 Disciplina del cambio di direzione e di corsia 185

Art. 157-158 Disciplina dell’arresto, della fermata e della sosta fuori e dentro i centri abitati 36.944

Art. 164 Norme sulla sistemazione dei carico sui veicoli 3

Art. 169 Trasporto di persone sugli autoveicoli 2

Art. 170 Trasporto di persone su motocicli e ciclomotori 8

Art. 171 Uso del casco 34

Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini 33

Art. 173 Mancato uso di lenti o uso di radiotelefoni o cuffie 81

Art. 174-178 Rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli pesanti 14

Art. 180 Possesso dei documenti della circolazione 177

Art. 186 Guida in stato di ebbrezza alcolica 28

Art. 187 Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 3

Art. 189 Comportamento dei conducenti in caso di incidente 26

Art. 190 Comportamento dei pedoni 13

Art. 191 Comportamento dei conducenti verso i pedoni 32

Art. 193 Obbligo di assicurazione 453

Altre infrazioni 6.897

TOTALE INFRAZIONI 2022 122.505

Gli incidenti, in aumento il numero di persone morte

Polizia stradale – Infortunistica, ecco la relazione: “Pressoché stabili gli incidenti stradali nell’area urbana. rilevati dal Corpo. I sinistri passano da 1.183 del 2021 a 1.155 del 2022 con un lieve decremento pari a -2,36%. Nessuna variazione tra quelli rilevati con feriti che nel 2021 erano 618 mentre nel 2022 sono stati 617. In sensibile aumento, purtroppo, il numero delle persone decedute che passano da 9 a 11 (+18,18%) e delle persone rimaste coinvolte in incidenti gravi o gravissimi che sono stati 18 nel 2021 e 22 nel 2022 (+18,18%). Stabile il numero dei feriti coinvolti in incidenti stradali che passano da 844 a 839 (-0,59%).

Si rammenta che l’Unione Europea ha posto, nuovamente, come obiettivo il dimezzamento, entro il 2030, dei sinistri con decessi; ogni sforzo, pertanto, deve essere rivolto alla riduzione di tale tipo di incidenti.

Le autovetture rimangono i veicoli maggiormente coinvolti negli incidenti stradali sul territorio cittadino (1.420). Mentre risulta sempre più alto il numero dei sinistri con coinvolgimento di biciclette (52 nel 2022 e 35 nel 2021). Da evidenziare come tale tipo di incidenti siano, ormai, superiori a quelli registrati con le moto; ciò a dimostrazione dell’utilizzo sempre più diffuso della bicicletta come veicolo di trasporto per la mobilità cittadina.

Polizia edilizia

I compiti di controllo e tutela del territorio sono svolti dalla sezione di polizia edilizia a cui spetta il compito di vigilanza sul corretto modo di uso del territorio nonché la sorveglianza amministrativa sull’iter costruttivo e del patrimonio pubblico immobiliare. Nell’anno 2022 sono stati elevati 91 verbali per illeciti edilizi, 80 comunicazioni di notizie di reato fatte all’autorità giudiziaria per abusi edilizi vari.

Sono stati 498 i sopralluoghi e i controlli edilizi eseguite 62 gli accertamenti con personale appartenente ad altri dipartimenti o enti. Mentre sono state 54 le deleghe di indagini espletate della Procura della Repubblica.

Polizia ambientale

Alla Sezione di polizia ambientale spetta il controllo e dell’accertamento in materia di inquinamento ambientale, di smaltimento e gestione dei rifiuti-

367 i verbali contestati per abbandono illecito di rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/2006.

113 verbali per errato conferimento nei carrellati

Sono state 141 le persone deferite all’autorità giudiziaria per reati contro l’ambiente; 78 i mezzi posti sotto sequestro; 46 aree e 7 immobili sequestrati e 2 arresti.

107 le attività commerciali-produttive sottoposte ad ispezione e 60 le località oggetto di monitoraggio a mezzo di telecamere e foto trappole.

Il totale delle sanzioni accertate nel settore dei controlli ambientali è pari a € 349.802,35.

Polizia commerciale – decoro urbano

I compiti di polizia annonaria e amministrativa vengono svolti dalla sezione di Polizia commerciale.

L’attività comprende il controllo amministrativo di tutte le attività commerciali sul territorio comunale come l’accertamento sul commercio fisso e quello sul commercio ambulante, prefiggendosi come scopo il miglioramento delle condizioni di decoro del contesto urbano.

Sono stati 51 i verbali stilati a esercenti il commercio in forma ambulante. Mentre i sequestri di merce sono stati 52 che hanno portato alla confisca, tra l’altro, di 10 tonnellate di frutta e verdura.

In merito all’attività di verifica e di controllo sul commercio fisso i dati dell’anno rilevano: 163 le infrazioni, 118 gli accertamenti su esercizi commerciali e artigianali 206 i sopralluoghi sugli esercizi commerciali.

Le deleghe di indagini affidate dalla locale Procura della Repubblica sono state 30 mentre sono 14 le persone denunciate per reati vari.

Si legge nella relazione: “Si evidenzia che la sezione, in aggiunta, su richiesta della questura, espleta attività preventiva in occasione delle numerose manifestazioni religiose e civili. Tale attività impegna in modo considerevole gli operatori del reparto. Notevole, anche, l’attività di accertamento, su procedimenti provenienti dal Dipartimento Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e Suap (Sportello unico per le attività produttive). Buona l’attività della sezione Decoro urbano con 472 tra controlli ed esposti esitati e 46 verbali di contravvenzione, con ordinanze e regolamenti in tema di protezione degli animali di affezione e 84 verbali elevati per terreni abbandonati per la mancata pulizia”.

Polizia sanitaria

Si legge ancora nella relazione: “Il trattamento sanitario obbligatorio è un intervento che viene applicato in caso di motivata necessità e urgenza qualora sussista il rifiuto al trattamento da parte del soggetto che deve ricevere assistenza. Il Tso è disposto con provvedimento del Sindaco, ed eseguito dalla polizia municipale. 123 le ordinanze eseguite, 67 fuori dal Comune. Dieci gli accertamenti sanitari obbligatori eseguiti.

Polizia giudiziaria

Questa l’attività svolta dalle due sezioni di polizia giudiziaria:

• la prima presso il tribunale alle dipendenze dell’Autorità giudiziaria, dalla quale riceve direttamente ed esclusivamente le direttive

• la seconda dalla sezione Investigazione e Prevenzione presso il Corpo.

La Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica ha espletato, per conto dell’Autorità giudiziaria, nell’anno 2022: 413 deleghe di indagini, 432 acquisizione di atti, 475 sopralluoghi ed effettuato 16 comunicazione di notizie di reato

La sezione Investigazione e Prevenzione, invece, ha eseguito 269 notifiche per conto dell’Autorità giudiziaria, ha espletato 9 deleghe da parte dell’Autorità giudiziaria, 44 le comunicazioni di reato, 34 annotazioni di Polizia Giudiziaria, 276 accertamenti di cui 2 urgenti, 44 denunce raccolte, 68 sopralluoghi e 2 arresti.

Polizia tributaria

Alla sezione di Polizia tributaria sono demandate le funzioni amministrative finalizzate all’accertamento delle violazioni nel settore dei tributi locali e l’applicazione delle conseguenti sanzioni.

154 gli accertamenti per passi carrabili, 205 accertamenti di iniziativa per la tassa sui rifiuti, 27 accertamenti per mancato pagamento della tassa di soggiorno, 41 rimozioni di impianti pubblicitari abusivi.

160 i verbali ai sensi dell’art 23 del Codice della strada per collocazione difforme della pubblicità sulle strade, 105 verbali per passi carrabili abusivi, 12 per omesso pagamento imposta di soggiorno.

La centrale operativa: le segnalazioni

La centrale operativa, in funzione 365 giorni l’anno 24h/24h, coordina l’attività operativa sul territorio e nell’anno 2022 ha disposto 18.800 interventi.

Ha coordinato esecuzione dei 123 ricoveri per Tso.

I contatti telefonici sono stati 125.504.

Questo il numero delle segnalazioni di inconvenienti trasmessi:

2.031 in relazione al servizio di manutenzione di strade e impianti,

487 per inconvenienti alla pubblica illuminazione,

348 all’azienda acquedotti per guasti;

326 alla Società Messina Bene Comune per inconvenienti legati alla pulizia delle strade;

240 segnalazioni per segnaletica stradale.

Per il randagismo, 538 segnalazioni e 72 i cani riconsegnati ai legittimi proprietari dopo lo smarrimento.

Altre attività

È scritto nella relazione: “Sono 48 le determine a contrarre in materia di appalti di servizi e forniture adottate durante l’intero anno 2022. La sezione Informazione ha gestito circa 8.000 accertamenti per cambi di domicilio. Mentre, sono state inserire 467 pratiche nel sistema di trattamento centralizzato denominato Sdi (Sistema denunce informatizzate) della questura. La squadra accertatori della Sezione operativa territoriale ha espresso 689 pareri di vario genere (passi carrabili, occupazione suolo per lavori e pareri viabili per manifestazioni)”.

