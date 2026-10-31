Carta “Dedicata a Te” 2026, ecco gli elenchi definitivi dei beneficiari

Gli uffici comunali hanno completato le operazioni. Dalla prossima settimana sarà disponibile anche un servizio online per la consultazione della propria posizione.

MESSINA – Il Comune ha pubblicato gli elenchi definitivi dei beneficiari della misura di sostegno “Carta Dedicata a Te” per l’annualità 2026, a poche ore dal rilascio dell’applicativo da parte dell’INPS. La tempestiva conclusione delle operazioni è stata possibile grazie al lavoro congiunto del Servizio Sociale Professionale e del Servizio Digitale, che hanno operato in stretta sinergia per rendere disponibili nel più breve tempo possibile gli esiti della procedura e consentire agli interessati di verificare l’assegnazione del beneficio.

“La pubblicazione degli elenchi definitivi già nella giornata di oggi, a poche ore dal rilascio dell’applicativo INPS, testimonia l’impegno e la capacità organizzativa degli uffici comunali nel rispondere con tempestività alle esigenze dei cittadini. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra il Servizio Sociale Professionale e il Servizio Digitale, che hanno lavorato in maniera coordinata per garantire un’informazione rapida, trasparente e accessibile. Abbiamo voluto mettere le famiglie nelle condizioni di conoscere tempestivamente l’esito della procedura, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. Prosegue, inoltre, il percorso di potenziamento dei servizi digitali, con l’obiettivo di semplificare sempre più l’accesso alle misure di sostegno e rendere i servizi comunali più vicini alle esigenze della comunità”, dichiarano il vicesindaco Laura Castelli e l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore.

Gli elenchi sono stati predisposti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per verificare l’assegnazione del beneficio è possibile utilizzare il numero ISEE e il numero identificativo della Carta assegnata, senza che siano riportati nominativi, codici fiscali o altri dati personali identificativi.

Un nuovo servizio online per consultare la propria posizione

Nel corso della prossima settimana sarà inoltre attivato un apposito applicativo online che consentirà ai cittadini di verificare autonomamente la propria posizione, accedendo tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica)

Una volta completata l’attivazione, il servizio sarà raggiungibile attraverso i seguenti portali:

• https://serviziweb.comune.messina.it

• https://socialcardinps.comune.messina.it

La piattaforma permetterà di:

• verificare se si rientra tra i beneficiari della misura;

• scaricare la comunicazione ufficiale contenente il codice di riferimento necessario per il ritiro della Carta.

Carte ricaricate dal 4 novembre

Per quanto riguarda l’erogazione del beneficio, secondo quanto comunicato dall’INPS, a partire dal 4 novembre 2026 sarà effettuata la ricarica automatica delle Carte già assegnate ai beneficiari delle precedenti annualità, senza necessità di ulteriori adempimenti. I nuovi beneficiari potranno invece ritirare la Carta assegnata, a partire dalla stessa data, presso qualsiasi ufficio postale di Poste Italiane sul territorio nazionale, indipendentemente dal Comune di residenza.

L’Amministrazione comunale prosegue così nell’attività di semplificazione e digitalizzazione delle procedure, con l’obiettivo di assicurare ai cittadini informazioni tempestive e modalità di accesso sempre più agevoli alle misure di sostegno.

A questo link gli elenchi definitivi dei beneficiari della misura “Carta Dedicata a Te” – annualità 2026