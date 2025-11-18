 Messina. "La rivoluzione del Ponte", come cambierà la città

martedì 18 Novembre 2025 - 19:45

Giovedì 20 novembre convegno nella Sala Ovale di Palazzo Zanca

MESSINA – Appuntamento nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, giovedì 20 novembre alle ore 16, con l’incontro “Messina, la rivoluzione del Ponte”, come cambierà la città con la realizzazione del collegamento stabile sullo Stretto.

La città si prepara alla realizzazione di una delle opere infrastrutturali più complesse e controverse mai realizzate: il Ponte sullo Stretto. Il blog Sicilia in Progress, in collaborazione con l’Associazione Ferrovie Siciliane, Rete civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno e l’Università eCampus, ha organizzato l’evento per riflettere sulle prospettive di sviluppo senza precedenti che quest’opera potrebbe offrire alla città. Una rivoluzione che vede coinvolta non solo la mobilità, la connessione e la logistica, ma lo stesso sviluppo urbanistico dell’area metropolitana messinese.

I relatori

Al confronto parteciperanno esponenti del mondo istituzionale ed accademico, nonché della società civile.  L’incontro sarà introdotto e moderato dal giornalista Domenico Interdonato. Interverranno: Federico Basile, sindaco di Messina; Pino Aprile, giornalista e scrittore; Roberto Di Maria, ingegnere, ricercatore dei trasporti, amministratore del blog “Sicilia In Progress”; Giovanni Russo, presidente dell’associazione Ferrovie Siciliane; Giovanni Mollica,  ingegnere, fondatore “Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno”; Fernando Rizzo, avvocato, presidente “Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno”; Dario La Fauci,  architetto ed urbanista,  presidente Commissione Urbanistica Comune di Messina; Enzo Siviero, ingegnere ed architetto, Rettore Università telematica E-Campus. L’evento si concluderà con un dibattito.

