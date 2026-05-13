Messina, la turista ricoverata al Policlinico non ha l’Hantavirus: arrivati i risultati dallo Spallanzani

A comunicarlo il Policlinico di Messina e la direttrice dello Spem dell'Asp di Messina, Mariella Santoro

MESSINA – La turista argentina ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite sospetta è risultata negativa all’Hantavirus. A comunicarlo il Policlinico di Messina e Mariella Santoro, direttrice dello Spem (Servizio epidemiologico medicina preventiva) dell’Asp di Messina, riportando i risultati arrivati dall’ospedale Spallanzani di Roma sui campioni prelevati sulla paziente.

“ll ricovero della 49enne il 10 maggio e ora la conferma del test negativo

La donna, 49 anni, è stata ricoverata lo scorso 10 maggio. Come spiegato dal Policlinico di Messina, prima è stata posta in biocontenimento nell’area di emergenza e poi trasferita nel reparto malattie infettive. Lì ha proseguito le terapie, restando in isolamento. I contatti con lo Spallanzani sono stati presi a scopo precauzionale e per completezza diagnostica. Ora la conferma del test negativo: la donna non ha l’Hantavirus.

Questa la comunicazione del Policlinico: “È risultata negativa all’Hantavirus la paziente ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite sospetta. Giunta al Pronto Soccorso dell’ospedale universitario il 10 Maggio, la donna – 49 anni, proveniente da una zona endemica dell’Argentina – era stata immediatamente posta in bioconteminento già dal primo accesso nell’area di emergenza, per poi essere trasferita nel reparto malattie infettive dove ha proseguito le terapie sempre in isolamento. La paziente ha riferito di non aver avuto alcun contatto noto né con i casi diagnosticati sulla nave da crociera, né con altri casi noti di Hantavirus – e pur non rientrando nella definizione di caso sospetto come da circolare del ministero della Salute – a scopo precauzionale e per completezza diagnostica si è proceduto a contattare lo Spallanzani che ha ritenuto opportuno l’approfondimento diagnostico. Giunta pochi minuti fa la conferma che il test è negativo”.

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