“Sinceramente vostra”, Annalisa infuoca il PalaRescifina di Messina. E stasera si ripete FOTO

Uno show di due ore e mezza che attraversa tutta la sua storia musicale, dagli esordi alle più grandi hit

MESSINA – Ha cantato, ballato e non si è risparmiata. Per più di due ore e mezza Annalisa ha dato tutta sé stessa sul palco del PalaRescifina e conquistato Messina. Uno show con diversi cambi d’abito, coreografie e scenografie che hanno coinvolto il pubblico presente. Un palazzetto strapieno e in delirio per la cantante ligure. Un viaggio musicale che ha attraversato tutta la sua storia, dagli esordi post “Amici” alle sue più grandi hit.

“Ciao Messina, è questo il fuoco che voglio vedere”

Lo show inizia con una intro del suo ultimo successo “Canzone estiva” cantato da dietro le quinte, il copro di ballo entra in scena incappucciato e Annalisa si cala dall’alto su una piattaforma che atterra sul palco. Vestita di rosso fuoco e paillettes. “Ciao Messina, sono felice di portare per la prima volta il mio show qui. E’ bellissimo stare da questa parte con un pubblico così, è questo il fuoco che voglio vedere”, dice agli spettatori durante la prima pausa.

Uno show coreografato dall’inizio alla fine

Sul palco la cantante è accompagnata per tutto lo spettacolo da 6 ballerine e 8 ballerini. Un corpo di ballo che le consente di riprendere fiato fra una coreografia e un’altra e di cambiarsi d’abito. Dal rosso, al nero, al bianco: sono diversi gli outfit sfoggiati, ognuno studiato per le canzoni portate in scena.

Ha cantato “Sweet dreams” e “Shallow”

Annalisa ha cantato tutti i suoi successi, suonato due strumenti e partecipato a tutte le coreografie. Non sono mancate le cover: “Sweet dreams” e “Shallow”, due grandi successi internazionali in cui Annalisa ha potuto osare con la sue voce. Due i momenti scenografici più d’impatto: nel primo si è alzata in volo sul palco, fluttuando con un lunghissimo velo nero di pizzo; nel secondo, quasi a fine show, ha cantato sdraiata su un letto che si è sganciato dal palco per alzarsi in volo.

“Questo viaggio siamo noi”

“Che bello vedervi cantare così, soprattutto perché molte canzoni sono di qualche anno fa e quindi mi regala una gioia incredibile cantarle con un pubblico così. Ho pensato di inserire questo medley (Dieci, Alice e il blu e Bonsai) per ripercorrere le trasformazioni che ci hanno portati qui. Da quando eravamo in pochi a oggi. Tutto questo viaggio siamo noi e quindi era il mio modo per dirvi grazie. Questo lungo viaggio ci ha portato qui oggi e chissà ancora dove ci porterà”, ha detto emozionata, ringraziando in particolar modo i fan della prima ora. “Sinceramente vostra“, urla Annalisa dopo aver cantato il grande successo portato a Sanremo nel 2024.

“Senza di voi lo show non esisterebbe”

Poco prima delle ultime canzoni ringrazia tutto il suo team. “La mia band è composta solo da tre persone, sono solo in tre ma sono pazzeschi, iconici. Vi chiedo un boato per loro. Ma anche per i ballerini, i coreografi e tutti coloro che lavorano dietro le quinte, sotto il palco, voi non li vede ma c’è un botto di gente che si fa un c… così per farci stare su questo palco. E poi un ultimo applauso voglio che ognuno lo faccia a sé stesso perché questo spettacolo senza di voi non esisterebbe”, ha concluso Annalisa.

E stasera si replica, sempre al PalaRescifina alle 21.00.