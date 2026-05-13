Meteo: arrivano le correnti atlantiche, variabilità e qualche pioggia

Ecco che temperature ci aspettano nel Messinese. In arrivo una ventilazione fresca e umida dall'Atlantico

Dopo la scaldata d’inizio maggio, con i primi +25°C del 2026 registrati a Messina, nel corso delle prossime ore arriverà una ventilazione di aria più fresca, ma anche umida, dal vicino Atlantico, che oltre ad abbassare di qualche grado le temperature, causerà un aumento della variabilità, con una nuvolosità irregolare che entro sera potrà produrre pure qualche piovasco o pioggia sparsa, maggiormente probabile sulla costa tirrenica, e nell’area nord della città. Questa variabilità, tipica di maggio, caratterizzata dal passaggio di annuvolamenti, alternati ad ampie schiarite e spazi soleggiati, condizionerà anche la giornata di domani e quella di venerdì 15 maggio. Il tutto accompagnato da temperature in linea con le medie del periodo, con massime sui +22°C +23°C e minime di +16°C.

Nella giornata di sabato 16 maggio una perturbazione, di origine nord-africana, raggiungerà la Sicilia, rendendo il cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con delle associate piogge sparse, miste a polvere desertica. Si tratterà di un fronte composto per lo più da nubi alte e stratificate, ma quanto basta per rendere l’atmosfera un po’ uggiosa. Già verso sera il fronte africano si sposterà verso nord-est, lasciando spazio alle correnti atlantiche di penetrare nuovamente sul Tirreno, condizionando la giornata di domenica che sarà caratterizzata da una certa variabilità positiva, con spazi di sole alternati a nubi. Questa situazione di variabilità ci terrà compagnia almeno fino all’inizio della prossima settimana.