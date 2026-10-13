 Messina. La VF del liceo Seguenza ha festeggiato i 50 anni dal diploma

Messina. La VF del liceo Seguenza ha festeggiato i 50 anni dal diploma

Redazione

Messina. La VF del liceo Seguenza ha festeggiato i 50 anni dal diploma

martedì 13 Ottobre 2026 - 17:13

Ex alunni ed ex alunne si sono ritrovati in un locale di Ganzirri per un evento all'insegna dei ricordi e dell'amicizia

MESSINA – La VF dell’anno scolastico 1975/1976 del liceo scientifico “Seguenza” ha festeggiato i 50 anni dal diploma nella Trattoria La Sirena di Nicola Mancuso, anche lui ex compagno di classe. Alla rimpatriata hanno preso parte Antonio Grimaldi, Sergio Iannello, Nunzio Mariani, Nicola Mancuso, Stefano Galletti, Maurizio Barbagallo, Michele Salvo, Dora Gusmano, Luigi Sposito, Santina De Pasquale, Giustiana Arena, Mimma Scimone, Maddalena Ventura, Carmen Mannino, Maria Grazia Lanteri, Roberto Fiorentino, Filippo Cavallaro, Antonella De Tommaso, Ileana De Domenico, Katia Lupò e Carla D’Urso.

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